Авторы NBC News расшифровали реакцию России на увольнение Карлсона с американского телеканала

Россия воспользовалась ситуацией с увольнением журналиста Такера Карлсона с Fox News, чтобы поиздеваться над США. Такое мнение высказали в издании NBC News.
Авторы СМИ расшифровали реакцию России на увольнение Карлсона с американского телеканала. По словам журналистов, на фоне инцидента ведущему поступили предложения о работе из отечественных изданий. Таким образом, РФ троллит Вашингтон, процитировали авторов статьи на «ПолитРоссии».
После увольнения с Fox News к Такеру Карлсону обратилась команда проекта «Соловьев.Live» и телеканала RT. Как утверждают в прессе, сотрудничество журналиста и американского издания было прекращено по обоюдному согласию.