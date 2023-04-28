Страны-участницы программы МКС поддержали продление ее эксплуатации на ближайшие семь лет

МКС эксплуатируется с конца 1998 года. На станции работают японские, российские, американские, канадские, немецкие и другие космонавты. Вероятнее всего, в 2030-2031 годах МКС выведут с орбиты. Снизившись и попав в атмосферу, станция разделится на обломки, которые упадут в необитаемой части Тихого океана неподалеку от Точки Немо. Затем, как ожидается, космонавты смогут продолжить работу на частных станциях.