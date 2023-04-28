Юрист Кудерко сообщила о новых правилах поверки счетчиков газа с 1 мая

Ужесточение правил поверки газовых счетчиков снизит риск переплат из-за сбоя показаний и поможет выявить махинации, сообщила юрист Елена Кудерко.
Нововведения вступят в силу с 1 мая. Если при поверке мастер выявит какие-либо признаки использования магнитных устройств для искажения показаний счетчика, в отношении собственника составят акт, отметила Кудерко агентству «Прайм».
Неисправность прибора станет основанием для перерасчета и начисления платы за газ по нормативу, исходя из числа зарегистрированных в жилом помещении граждан. Также станет проще доказать, что собственник «колдовал» над счетчиками, и по закону ему выпишут штраф, передает телеканал «360».