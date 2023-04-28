El Confidencial: российского посла в Испании Клименко вызвали в МИД из-за публикации по Украине

Посол России в Испании Юрий Клименко был вызван в министерство иностранных дел. Об этом написала газета El Confidencial со ссылкой на источники.
Согласно данным журналистов, дипломат встретился с госсекретарем по иностранным и глобальным делам Анхелес Морено. Последняя попросила объяснить размещение в Twitter видео, связанного с украинским конфликтом. Также министерство призвало дипмиссию удалить сообщение, рассказали источники издания.
Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что страны Евросоюза пока не готовы ввести новые санкции против России. По его словам, среди государств есть много разногласий.