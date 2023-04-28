Российский вратарь Василевский повторил рекорд чеха Гашека по победам в Кубке Стэнли

Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский провел на льду все 60 минут и отразил 28 бросков из 30. Голкипер одержал 65-ю победу в плей-офф НХЛ. Василевский догнал Доминика Гашека по количеству выигранных матчей в Кубке Стэнли, повторив рекорд Европы для хоккеистов данного амплуа. Примечательно, что для этого Василевскому понадобилось 109 игр, а чеху — 119. Следующий матч серии команды проведут 29 апреля в Тампе.