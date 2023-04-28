Это доверие к бойцам ЧВК «Вагнер». Пригожин прокомментировал лидерство в рейтинге «лицо СВО»

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин опровергнул наличие у него политических устремлений, несмотря на лидерство в рейтинге «лицо СВО».
Предприниматель подчеркнул, что его высокие позиции в социальных опросах говорят об огромной степени доверия к «вагнеровцам» в российском обществе.
«Я не слежу за своими рейтингами, говорил уже неоднократно, что политикой не занимаюсь. Что касается "лица СВО", эти проценты принадлежат "лицу" бойца ЧВК "Вагнер". Просто оно в маске, поэтому люди идентифицируют меня как бойца ЧВК «Вагнер». Поэтому эти проценты все — это доверие к бойцам ЧВК "Вагнер" в нашей стране. И они молодцы, они герои», — отметил бизнесмен в аудиокомментарии, опубликованном его пресс-службой.
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» неоднократно подчеркивал в комментариях журналистам, что у него полностью отсутствуют какие-либо политические амбиции.