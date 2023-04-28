Польский генерал Скшипчак: заявления об успехах ВСУ не имеют ничего общего с реальностью

Несмотря на информацию о том, что ВСУ уже сейчас перешли в контрнаступление, на поле боя нет каких-либо изменений. Любой самый минимальный успех украинской армии раздувается до огромных масштабов, при этом стратегически ничего не меняется, подчеркнул Скшипчак.