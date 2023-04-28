Польский генерал Скшипчак: заявления об успехах ВСУ не имеют ничего общего с реальностью

Украинская армия находится в стратегическом тупике, а все заявления об успехах ВСУ на поле боя не имеют ничего общего с действительностью. Об этом заявил экс-командующий сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак.
«Все эти сообщения о небольших успехах влияют на эмоции, но они не имеют ничего общего с происходящим на поле боя. И прямо сейчас мы имеем дело со стратегическим тупиком ВСУ», — отметил он.
Несмотря на информацию о том, что ВСУ уже сейчас перешли в контрнаступление, на поле боя нет каких-либо изменений. Любой самый минимальный успех украинской армии раздувается до огромных масштабов, при этом стратегически ничего не меняется, подчеркнул Скшипчак.
Ранее западне СМИ сообщили, что администрация США сомневается в успехе анонсированного Киевом контрнаступления.