Дипломат Рябков назвал вызывающей позицию США во время присутствия Лаврова в Нью-Йорке

Тон и характер заявлений американских представителей был вызывающим во время нахождения министра иностранных дел РФ Сергей Лаврова в Нью-Йорке, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
В беседе с изданием aif.ru дипломат отметил, что провокаций или неприемлемых с точки зрения протокола выпадов на этот раз не было. Однако это не значит, что Москва довольна поведением американской стороны.
«Потому что тон и характер заявлений их представителей по ходу пребывания Лаврова в Нью-Йорке были вызывающими», — подчеркнул Рябков.
Ранее сообщалось, что Лавров во время заседания Совбеза ООН в Нью-Йорке обвинил Запад в попытках говорить от лица всего человечества.