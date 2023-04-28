Alo!: информация о госпитализации президента Сербии Вучича не соответствует действительности

Президента Сербии Александра Вучича не госпитализировали. Соответствующие опровержение опубликовало издание Alo!
Недавно в Сети появилось сообщение об экстренной госпитализации главы государства. Согласно полученной информации, президента направили в Военно-медицинскую академию в Белграде.
Издание Alo! опровергает соответствующие данные. По их мнение, слухи начали распространять сербские оппозиционеры. Кроме того, они «желали Вучичу смерти», пишут журналисты. Также сообщается, что сын президента Данило Вучич выступил в поддержку отца.
«Папа, я хочу, чтобы ты был жив и здоров», – написал он в соцсетях.
Напомним, что причины госпитализации президента не сообщаются. Официальные лица также не делали заявлений по этому поводу.