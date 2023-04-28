Alo!: информация о госпитализации президента Сербии Вучича не соответствует действительности

Издание Alo! опровергает соответствующие данные. По их мнение, слухи начали распространять сербские оппозиционеры. Кроме того, они «желали Вучичу смерти», пишут журналисты. Также сообщается, что сын президента Данило Вучич выступил в поддержку отца.