Шойгу: США и их союзники провоцируют другие страны на военное противостояние с Россией и КНР

Соединенные Штаты и их союзники провоцируют другие страны на военное противостояние с неугодными государствами, в первую очередь с Россией и Китаем. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, выступая на совещании глав военных ведомств стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества в Нью-Дели.