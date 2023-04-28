Шойгу: США и их союзники провоцируют другие страны на военное противостояние с Россией и КНР

Соединенные Штаты и их союзники провоцируют другие страны на военное противостояние с неугодными государствами, в первую очередь с Россией и Китаем. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, выступая на совещании глав военных ведомств стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества в Нью-Дели.
Подтверждением этой стратегии США Шойгу назвал конфликт на Украине, целью которого является нанесение стратегического поражения России, создать угрозу КНР и сохранить однополярный мир во главе с Вашингтоном.