Президента Сербии Вучича экстренно доставили в больницу

Президента Сербии Александра Вучича экстренно доставили в больницу. Информацию об этом сообщили местные СМИ.
Данных о причинах госпитализации политика пока нет. Заявлений от официальных представителей Вучича также не было.
Ранее в 2019 году Александар Вучич уже попадал в медицинское учреждение. Тогда причиной госпитализации стало сердечно-сосудистое заболевание.
Вучич является президентом Сербии с 2017 года. До этого он занимал должность премьер-министра страны. С 2012 года работал на посту министра обороны Сербии.