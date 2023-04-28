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Президента Сербии Вучича экстренно доставили в больницу

Политика
Президента Сербии Вучича экстренно доставили в больницу

Президента Сербии Александра Вучича экстренно доставили в больницу. Информацию об этом сообщили местные СМИ.

Данных о причинах госпитализации политика пока нет. Заявлений от официальных представителей Вучича также не было.

Ранее в 2019 году Александар Вучич уже попадал в медицинское учреждение. Тогда причиной госпитализации стало сердечно-сосудистое заболевание.

Вучич является президентом Сербии с 2017 года. До этого он занимал должность премьер-министра страны. С 2012 года работал на посту министра обороны Сербии.

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