«РВ»: российская авиация нанесла удары по нескольким районам Украины

Несколько населенных пунктов Украины находятся под массированными ракетными ударами российской авиации. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» («РВ»).
«Несколько часов назад в небо поднялись дальние ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22 и Ту-95. Множество ракет летят в западные регионы», — говорится в сообщении.
Взрывы слышны в Полтавской области и в Кривом Роге. Во всех регионах Украины и Киеве объявлена воздушная тревога. По данным «Военкоров Русской Весны», удары по целям на Украине наносились ракетами Х-101/555.
Ранее украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве, Днепре и Кременчуге. Также разрывы были слышны в Киевской, Черкасской, Полтавской и Николаевской областях.