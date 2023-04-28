Власти Киева сообщили о повреждении электросети в Оболонском районе

Локальная линия электросети была повреждена в Оболонском районе Киева. Об этом рассказал начальник столичной военной администрации Сергей Попко, слова которого передает пресс-центр.
Перед повреждением электросети местное издание УНИАН поделилось информацией о звуках взрывов в украинской столице. После этого киевские власти сообщили о работе системы противовоздушной обороны.
Ранее Правительство Украины объявило воздушную тревогу по всей территории страны. В Киеве сирена начала работу в 04:01 по московскому времени.