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Власти Киева сообщили о повреждении электросети в Оболонском районе

Происшествия
Власти Киева сообщили о повреждении электросети в Оболонском районе

Локальная линия электросети была повреждена в Оболонском районе Киева. Об этом рассказал начальник столичной военной администрации Сергей Попко, слова которого передает пресс-центр.

Перед повреждением электросети местное издание УНИАН поделилось информацией о звуках взрывов в украинской столице. После этого киевские власти сообщили о работе системы противовоздушной обороны.

Ранее Правительство Украины объявило воздушную тревогу по всей территории страны. В Киеве сирена начала работу в 04:01 по московскому времени.

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