Подполье сообщило о ликвидации 20 высших офицеров ракетным ударом в Николаеве

Ракетный удар по зданию адмиралтейства в Николаеве уничтожил порядка 20 высших украинских и иностранных офицеров в ночь на 27 апреля. Такие данные РИА Новости привел координатор местного подполья Сергей Лебедев.
«На тот момент там находились около 20 офицеров большого ранга, в том числе зарубежные», — сказал собеседник агентства, заявив, что летевшая за российским боеприпасом ракета украинской ПВО «попала в пятиэтажку» перед заводоуправлением.
В момент нанесения удара украинские военные встречались с англоязычными коллегами. Однако Лебедев не смог уточнить, из каких стран были иностранцы. После ракетного удара в том районе до шести утра запретили фото- и видеосъемку, добавил координатор Николаевского подполья.
По словам Лебедева, военные и СБУ «вывезли все свидетельства о нахождении там военных». Киев официально о потерях не говорит, утверждая, что на том месте никого не было.