Богомаз: беспилотник ВСУ атаковал Суземский район Брянской области

В результате нападения дрона украинских националистов пострадавших нет, написал глава области. Беспилотник успел нанести повреждения гаражу и стоящему в нем автомобилю. Также частично разрушено одно из домовладений района. В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы.