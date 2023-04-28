Богомаз: беспилотник ВСУ атаковал Суземский район Брянской области

Беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал Суземский район Брянской области. Информацию об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
В результате нападения дрона украинских националистов пострадавших нет, написал глава области. Беспилотник успел нанести повреждения гаражу и стоящему в нем автомобилю. Также частично разрушено одно из домовладений района. В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы.
Ранее стало известно, что беспилотник ВСУ пытался атаковать Курскую атомную электростанцию в городе Курчатове. Попытка удара была пресечена российскими системами противовоздушной обороны.