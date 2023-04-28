ВСУ силой пытались заставить жителя Бахмута уехать на Украину

По его рассказу, к нему однажды заявились украинские солдаты и выдвинули ему ультиматум. Он должен был либо отдать им ребенка, либо вместе с ними поехать на Украину. Кузнецов уезжать отказался, после чего по их дому начало «прилетать» из танка.