ВСУ силой пытались заставить жителя Бахмута уехать на Украину

Украинские военные из танка расстреляли пятиэтажку в Бахмуте, в которой находились местные жители, отказавшиеся уехать на подконтрольную Киеву территорию страны. Об этом РИА Новости сообщил Владимир Кузнецов, эвакуированный из города.
По его рассказу, к нему однажды заявились украинские солдаты и выдвинули ему ультиматум. Он должен был либо отдать им ребенка, либо вместе с ними поехать на Украину. Кузнецов уезжать отказался, после чего по их дому начало «прилетать» из танка.
Однако его дочь и внучку украинцы все же вывезли против их воли. Националисты отобрали у женщины ребенка, фактически вынудив мать проследовать вместе с ними.