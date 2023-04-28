Два вертолета ВС США потерпели крушение на Аляске

Два военных вертолета США AH-64 Apache разбились на Аляске. Инцидент произошел во время тренировочного полета. Информацию об этом сообщило командование американских Вооруженных сил.
В настоящее время на месте происшествия работают службы быстрого реагирования. Инцидент будет расследован. Дополнительную информацию о произошедшем разгласят позднее, говорится в заявлении командования.
Известно, что вертолеты дислоцировались на базе Форт-Уэйнрайт в районе города Фэрбанкс. Информация о том, сколько человек было на борту воздушных судов, не уточняется. Данных об их состоянии также нет.