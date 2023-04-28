Депутат ЕП Уоллес: Запад обрекает украинцев на верную гибель, передавая вооружения ВСУ

Запад безудержными поставками вооружения Киеву обрекают украинцев на верную гибель. Такое заявление сделал депутат Европарламента Мик Уоллес в своем Twitter.
По его словам, Европейский союз не посчитал нужным способствовать мирному урегулированию противостояния на Украине. Это решение обусловлено личными интересами Брюсселя и НАТО.
«Они утверждают, что помогают Украине, но они обрекают все больше украинцев на смерть», – написал Уоллес.
Политик также обратился к западным государствам с призывом приложить усилия по завершению боевых действий. По его мнению, этим они покажут, что Украина им небезразлична.