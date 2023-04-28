Дугин: народ США заинтересован в борьбе с глобалистами

Американский народ наравне с остальными заинтересован в борьбе с глобалистами, считает философ Александр Дугин. Об этом пишет «Царьград».
По мнению Дугина, американцы, на которых совершенно плевать властям США, заинтересованы наравне с остальными в борьбе против глобалистов. Поэтому к мировому фронту против гегемонии жители США присоединятся самостоятельно.
Дугин напомнил, что в субботу, 29 апреля, состоится онлайн-марафон, на котором будут обсуждаться концепции многополярности, а также пути ее воплощения. Около 100 участников со всех уголков мира соберутся, чтобы обменяться мнениями по поводу неизбежного краха картины мира, находящегося под гнетом США.