Дугин: народ США заинтересован в борьбе с глобалистами

Дугин напомнил, что в субботу, 29 апреля, состоится онлайн-марафон, на котором будут обсуждаться концепции многополярности, а также пути ее воплощения. Около 100 участников со всех уголков мира соберутся, чтобы обменяться мнениями по поводу неизбежного краха картины мира, находящегося под гнетом США.