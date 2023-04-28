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Российский Т-72 ликвидировал опорный пункт ВСУ с 200 метров на Краснолиманском направлении

Армия
Российский Т-72 ликвидировал опорный пункт ВСУ с 200 метров на Краснолиманском направлении

Экипаж российского танка Т-72 Западного военного округа с 200 метров ликвидировал опорный пункт Вооруженных сил Украины на Краснолиманском направлении. С этого объекта бойцы киевского режима вели огонь по позициям РФ.

Уничтожение украинского опорного пункта заснял беспилотник. На кадрах можно увидеть работу танка. Российский Т-72 выстрелил несколько раз. В результате объект был ликвидирован, передает РИА Новости.

Экипаж, по словам военнослужащего, получил координаты и выдвинулся. Танку пришлось работать прямой наводкой, чтобы уничтожить украинский опорный пункт. Объект был поражен с трех выстрелов.

#т-72 #опорный пункт #Украина