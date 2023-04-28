Разведчик напомнил, когда Зеленский баллотировался в президенты, он обещал своим избирателям наладить отношения с Москвой и положить конец убийству мирных людей в Донбассе. Вдохновленные этим украинцы проголосовали за него, однако впоследствии Зеленский просто плюнул на свои обещания.