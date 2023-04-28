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Экс-сотрудник ЦРУ Макговерн: Зеленский солгал об улучшении отношений с Россией

Политика
Экс-сотрудник ЦРУ Макговерн: Зеленский солгал об улучшении отношений с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский солгал буквально всем, когда обещал наладить отношения с Россией. Об этом в интервью с журналистом Стивеном Гарднером рассказал бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн.

Разведчик напомнил, когда Зеленский баллотировался в президенты, он обещал своим избирателям наладить отношения с Москвой и положить конец убийству мирных людей в Донбассе. Вдохновленные этим украинцы проголосовали за него, однако впоследствии Зеленский просто плюнул на свои обещания.

Сейчас Зеленский «ходит по лезвию». Он пытается угодить и нацистам, тайно управляющим страной, и странам блока НАТО, которые воюют его руками с Россией.

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