Военнослужащие Вооруженных сил Украины пожаловались на превосходство российской армии, говорится в материале издания New York Times. Статью написали журналисты Майкл Швирц и Станислав Козлюк.
Один из украинских рядовых признался, что не знает, откуда у российских бойцов столько артиллерии. При этом армия РФ имеет еще танки, вертолеты и реактивные системы. Интенсивный огонь не позволяет бойцам киевского режима даже покинуть собственные позиции.
Солдаты ВСУ осознают, что оружие западных стран не гарантирует им успех. Россия продолжает сохранять численное превосходство в тяжелом вооружении, авиации и бронетехнике.