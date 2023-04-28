NYT: украинские бойцы пожаловались на превосходство армии России

Один из украинских рядовых признался, что не знает, откуда у российских бойцов столько артиллерии. При этом армия РФ имеет еще танки, вертолеты и реактивные системы. Интенсивный огонь не позволяет бойцам киевского режима даже покинуть собственные позиции.