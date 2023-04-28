Экс-аналитик ЦРУ Биб: Байден обманул американцев обещаниями по Украине

Утекшие материалы Пентагона продемонстрировали, что президент США Джо Байден утаил реальное положение дел на Украине. Такой точкой зрения поделился бывший главный аналитик ЦРУ по РФ Джордж Биб на страницах издания Responsible Statecraft.
По его словам, американский лидер вполне может стать свидетелем уничтожения Украины, невзирая на его заверения не допустить этого. Автор отметил, что Вашингтон не предпринимает никаких усилий по способствованию дипломатическому урегулированию конфликта.
«Точно так же, как это было во Вьетнаме и Ираке, правда рано или поздно вскроется», – подытожил Биб.
Экс-аналитик также выразил мнение, что поражение Киева в противостоянии с Москвой поставит под удар администрацию Байдена. Американская общественность вновь осознает, что ее обманули, теперь с Украиной.