Сосновский: в Германии стало опасно говорить по-русски

Отношение к русским и русскоязычным в Германии в последнее время ощутимо изменилось к худшему, хотя официально этого никто не признает. Но говорить на русском языке на улицах немецких городов становится опасно.
Об этом в беседе с информагентством SM-News рассказал живущий в Германии политолог и публицист Александр Сосновский, по словам которого люди, говорящие по-русски рискуют нарваться в Германии на «суд справедливости».
Подобного, по словам эксперта, в Германии не наблюдалось уже несколько десятилетий.
«Когда мы начинали [во время первой волны эмиграции в 1980-1990-х годах] говорить на русском языке, на нас все оглядывались. Была такая ситуация, действительно. Потом все это исчезло. Исчезло, и русский язык [начал звучать] везде, русский язык в магазинах, русская культура, Русский дом на Фридрихштрассе, в который немцы с удовольствием ходили, смотрели выступления наших театров», – поделился воспоминаниями Сосновский
Но сейчас, по его словам, русофобия в Германии обострилась. Русскоязычным людям приходится быть очень осторожными в публичных местах, чтобы, услышав от них русскую речь какие-нибудь оказавшиеся поблизости придурки не захотели устроить им «суд справедливости», как там это называют.
Подобное, подчеркнул политолог, уже произошло в Германии лично с ним.
«Запрещен ли русский язык в Германии? Да, нет, конечно, не запрещен. Он разрешен. Но идет такая волна. Я уверен, что на эти мои слова будет очень жесткая реакция. И немецкие СМИ потом напишут, что "кремлевские пропагандисты, обсуждая тему русофобии в России, произнесли совершенно неправильные вещи"», – предсказал Сосновский.
Таким образом, получается, что русский язык в Германии официально разрешен и все желающие могут свободно на нем говорить. Во всяком случае, такова официальная позиция. Но на практике все делается совсем по-другому, подчеркнул эксперт.