Сосновский: в Германии стало опасно говорить по-русски

Но сейчас, по его словам, русофобия в Германии обострилась. Русскоязычным людям приходится быть очень осторожными в публичных местах, чтобы, услышав от них русскую речь какие-нибудь оказавшиеся поблизости придурки не захотели устроить им «суд справедливости», как там это называют.