Центробанк с 1 мая снизит максимальную комиссию банков для предоставляющих ЖКУ компаний

Банк России с 1 мая этого года уменьшит максимальный объем комиссий кредитных организаций для компаний, которые предоставляют жилищно-коммунальные услуги и принимают платежи через СБП, говорится в материале ТАСС.
Комиссия банков для вышеперечисленных компаний уменьшится с 0,4% до 0,2% от объема платежа. Для самих россиян платежи за все товары и услуги через СБП, включая ЖКУ, продолжат быть бесплатными.
При этом с 1 мая семьям участников специальной военной операции станет проще получать меры помощи. Если в течение полугода нет информация о месте нахождения бойца, то его в судебном порядке могут признать безвестно отсутствующим.