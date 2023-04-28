Трамп: статус «продажного» перешел от Клинтон к Байдену

Экс-глава Белого дома Дональд Трамп пообещал перестать называть бывшего госсекретаря Хилари Клинтон «продажной», как он это делал в ходе кампании 2016 года. Он «наградил» этим статусом действующего президента США Джо Байдена.
Трамп назвал это объявление самым важным во время митинга в Нью-Гэмпшире. Клинтон может подойти новое имя. В качестве примера экс-глава государства привел «милая Хилари» и «красивая Хилари».
«Но я отзываю имя "продажная", чтобы мы могли использовать его в отношении Джо Байдена», — заявил бывший американский лидер, добавив, что теперь его преемник будет известен как «продажный Джо Байден».
Клинтон, по словам Трампа, отпразднует это. Экс-глава государства также добавил, что действующий американский лидер заслужил статус «продажного», поскольку в истории США еще не было кого-то столь же «бесчестного».