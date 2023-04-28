Премьер Речан: действующее Правительство Молдавии не даст Путину въехать в страну

Действующее Правительство Молдавии не позволит президенту России Владимиру Путину въехать в страну, заявил премьер-министр республики Дорин Речан. Он рассказал об этом во время ответа на соответствующий вопрос журналистов.
Молдавия, по его словам, не станет игнорировать попытки якобы вмешательства в собственную внутреннюю политику со сторону представителей Росси. Премьер также обратил внимание, что никто из тех, кто не должен был попасть в страну, в нее не въехал. Речан так прокомментировал работу властей и пограничников.
Ранее он сообщил, что у Молдавии имеется перечень российских официальных лиц, которые не смогут попасть в страну, но он не опубликован. Премьер назвал этот список «довольно длинным».