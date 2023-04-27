Посол Трейси поставила под сомнение правильность решения России начать спецоперацию

Правительство страны, по ее мнению, ожидало, что украинцы станут приветствовать Вооруженные силы России, однако вместо этого армия столкнулась с сопротивлением. Москва допустила ошибку в оценке обстановки в Донбассе в прошлом году, отметила она. Посол также усомнилась, что спецоперация окажет положительное влияние на укрепление национальной безопасности РФ.