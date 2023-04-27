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Посол Трейси поставила под сомнение правильность решения России начать спецоперацию

Политика
Посол Трейси поставила под сомнение правильность решения России начать спецоперацию

Россия допустила ошибку, начав специальную военную операцию на Украине, заявила посол США Линн Трейси. Дипломат выдвинула это предположение во время беседы с «Коммерсантом».

Правительство страны, по ее мнению, ожидало, что украинцы станут приветствовать Вооруженные силы России, однако вместо этого армия столкнулась с сопротивлением. Москва допустила ошибку в оценке обстановки в Донбассе в прошлом году, отметила она. Посол также усомнилась, что спецоперация окажет положительное влияние на укрепление национальной безопасности РФ.

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