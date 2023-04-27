Путин выделил особенность экспорта беспилотных летательных аппаратов

Беспилотные летательные аппараты не страдают африканской чумой свиней. В связи с этим их будет проще экспортировать на иностранные рынки, иронично отметил президент России Владимир Путин.
Глава страны также отметил, что беспилотная авиация необходима для экономики развивающейся страны. Уже сегодня в России можно наблюдать определенные успехи в данной отрасли, однако необходимо заниматься развитием этих технологий.
В четверг, 27 апреля Путин провел встречу с представителями отрасли авиационных беспилотных систем в парке «Руднево». Глава государства высоко оценил значение данной сферы для экономики России и пообещал обширные инвестиции в развитие индустрии.