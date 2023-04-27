Посол США в России Трейси: термин «англосаксы» является странным и средневековым

Термин «англосаксы» является странным и средневековым, заявила посол США в России Линн Трейси. Это слово фигурирует в обновленной Концепции внешней политики РФ, передает «Коммерсантъ».
Дипломат заявила, что не удивится, если в ближайшее время услышит про варягов. США, по ее словам, являются многонациональным государством, в котором живут уроженцы всех мировых стран.
Посол также отметила, что отношения между Москвой и Вашингтоном находятся в одной из самых низших точек за очень долгий период. Однако американцы не воспринимают граждан РФ в качестве врагов. США не хотят «отменить» российский народ.