Президент Молдавии Майя Санду, также как и все ей подобные ставленники Запада, умеет только давать народу пустые обещания о том, как хорошо будет жить «как в Европе». При этом она даже не имеет плана развития страны и улучшения жизни населения, потому что просто не ставит перед собой такой задачи.
Об этом у себя в Telegram-канале рассуждает российский сенатор, председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
Ранее Майя Санду обвинила Москву в том, что та «мечтает дестабилизировать ситуацию» в Молдавии ради собственной выгоды. Якобы России выгодно, чтобы Молдавия оставалась неуспешной и бедной.
Комментируя эти слова, Алексей Пушков отметил, что сама Санду не способна ни на что другое, кроме того, чтобы обвинять Россию во всех бедах своей страны.
«У Санду нет никакой вменяемой программы и политики развития страны, кроме ожидания западной помощи и запрета георгиевской ленты. Это сопровождается бесконечными рассказами о "плохой России", которая по-прежнему поставляет в Молдавию газ, и столь же бесконечными рассказами о том, какой рай наступит в Молдавии, когда она станет членом ЕС и заживет, "как в Европе"», – подчеркнул Пушков.
Именно на эту удочку, напомнил при этом сенатор, в свое время авторы украинского Евромайдана и государственного переворота поймали большую часть украинцев. Те поверили, но ни в 2015-м, ни в 2018-м, ни в 2021-м, европейский рай у них в стране так и не наступил.
Этими же обещаниями так называемые либералы уже 30 лет морочат головы доверчивым измученным молдаванам, обещая, что «за еврогоризонтом» их ждут неземные радости.
А Майя Санду и ей подобные к тому же даже не являются либералами, отмечает Пушков.
«У западных либералов есть программа действий и развития экономики, какими бы дефектами и пороками она ни страдала. Нет, Санду и ей подобные – это всего лишь прозападные бюрократы, имитаторы, продавцы обещаний, поддерживаемые Западом для включения еще одной территории юго-востока в сферу своего влияния. И отрабатывающие эту поддержку постоянными нападками на Россию», – добавил сенатор.
Напомним, ранее Алесей Пушков высказал мнение, что никто из кандидатов в президенты США от Республиканской партии, обещающие «сделать Америку снова великой» не в состоянии выполнить это обещание. Ведь упадок Соединенных Штатов начался не при нынешнем главе Белого Дома Джо Байдене, а гораздо раньше. И смена президента в 2024 году Соединенным Штатам уже не поможет, уверен Пушков.