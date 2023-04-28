«Прозападный продавец обещаний». Пушков ответил на обвинения Майи Санду в адрес России

Президент Молдавии Майя Санду, также как и все ей подобные ставленники Запада, умеет только давать народу пустые обещания о том, как хорошо будет жить «как в Европе». При этом она даже не имеет плана развития страны и улучшения жизни населения, потому что просто не ставит перед собой такой задачи.