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США ввели санкции против ФСБ России

Политика
США ввели санкции против ФСБ России

Американские власти ввели санкции против ФСБ России. Информация об этом стала известна из заявления Министерства финансов США.

Ограничительные меры против российской структуры ввели из-за незаконного удержания американских граждан, заявил высокопоставленный представитель администрации США. По его словам, это только начало плана. В настоящее время уже разрабатываются санкции для других организаций и лиц, которых США обвиняют в аналогичных действиях.

Источник подчеркнул, что введение рестрикций планировалось еще задолго до ареста журналиста Эвана Гершковича, которого Россия подозревает в шпионаже. Также Белый дом наложил ограничительные меры на Корпус стражей исламской революции Ирана.

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