США ввели санкции против ФСБ России

Американские власти ввели санкции против ФСБ России. Информация об этом стала известна из заявления Министерства финансов США.
Ограничительные меры против российской структуры ввели из-за незаконного удержания американских граждан, заявил высокопоставленный представитель администрации США. По его словам, это только начало плана. В настоящее время уже разрабатываются санкции для других организаций и лиц, которых США обвиняют в аналогичных действиях.
Источник подчеркнул, что введение рестрикций планировалось еще задолго до ареста журналиста Эвана Гершковича, которого Россия подозревает в шпионаже. Также Белый дом наложил ограничительные меры на Корпус стражей исламской революции Ирана.