США ввели санкции против ФСБ России

Ограничительные меры против российской структуры ввели из-за незаконного удержания американских граждан, заявил высокопоставленный представитель администрации США. По его словам, это только начало плана. В настоящее время уже разрабатываются санкции для других организаций и лиц, которых США обвиняют в аналогичных действиях.