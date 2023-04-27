Захарова ответила на заявление посла США о визах российским журналистам

Посол США Линн Трейси заявила, что журналисты, сопровождающие министра иностранных дел России Сергея Лаврова, могли полететь в Нью-Йорк сами после получения виз. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова американского дипломата в своем Telegram-канале.
Она назвала выдачу виз после окончания срока полета любимым трюком американских властей. Также Захарова отметила, что таких случаев было уже огромное количество.
Представитель МИД РФ обвинила Трейси в распространении ложной информации. Захарова пояснила, что у российских журналистов не было возможности полететь в США своим ходом, так как прямых рейсов из Москвы в Нью-Йорк давно нет.