Путин дал положительную оценку российской беспилотной отрасли

Сфера разработки беспилотных летательных аппаратов в России обладает большими перспективами. Такую оценку дал президент Владимир Путин.
Политик вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным приехал в индустриальный парк, который является частью экономической зоны «Технополис Москва». В ходе визита он заявил, что на развитие данной сферы из федерального бюджета будет направлен 1 триллион рублей.
Кроме того, во время поездки российский лидер встретился с представителями предприятий-разработчиков БПЛА. В данный момент в парке идут работы по строительству Федерального центра беспилотных авиационных систем.