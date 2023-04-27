«Большой успех». Митрахович оценил перенаправление российской нефти из Европы в Азию

Запад, ограничивая возможности РФ по экспорту нефти и нефтепродуктов, рассчитывал нанести России серьезный ущерб. Однако этих целей ему достичь не удалось, так как российские поставщики черного золота смогли перенаправить потоки сырья с европейского рынка на азиатский.
Об этом в эфире радио Sputnik рассказал аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, экономист Станислав Митрахович.
Ранее вице-премьер Александр Новак сообщил, что в текущем году Россия перенаправит в Азию 140 миллионов тонн нефти и нефтепродуктов из того объема в 220 миллионов тонн, который ранее шел на экспорт в Европу.
«В этом году уйдет 140 миллионов тонн нефти и нефтепродуктов. Останется порядка 80-90 миллионов тонн на Западе», – заявил Новак, слова которого приводит РИА Новости.
Таким образом, отметил вице-премьер, в Азию с европейского рынка будет перенаправлено более 60% российского экспорта нефти и нефтепродуктов.
Комментируя это сообщение, Станислав Митрахович назвал сложившуюся ситуацию большим успехом России.
«Многие западные политики и эксперты отрасли рисовали нам совершенно другие сценарии: падение добычи на треть и так далее. Все это не реализовалось, в том числе не реализовался прогноз Международного энергетического агентства годовой давности», – напомнил эксперт.
Однако, добавил он, России приходится давать азиатским покупателям своей нефти и нефтепродуктов большие скидки. И, учитывая нынешнее положение дел, это является для российских поставщиков оптимальным выходом.
Но в будущем Россия сможет снизить дисконты и уже меньше зависеть от западных компаний, обслуживающих экспорт нефти.
«Нам нужно в будущем развивать собственное судоходство, судостроение, страховой бизнес, рейтинговый бизнес. Это даст нам возможность уменьшить дисконты и в меньшей степени зависеть от тех западных компаний, с которыми мы продолжаем работать. Сейчас порядка трети российской нефти до сих пор перевозится морским путем именно западными компаниями», – объяснил Станислав Митрахович.
Напомним, ранее представитель Федерального агентства по недропользованию Нина Ерофеева сообщила, что на фоне постепенного исчерпания легкодоступных месторождений углеводородов Россия увеличила свои запасы трудноизвлекаемой нефти на 30%.