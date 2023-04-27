Памятную доску в честь героически погибшего летчика ЧВК «Вагнер» Никишина открыли в подмосковной Балашихе

Штурман Никишин и командир Александр Антонов погибли в ходе выполнения боевой задачи 2 декабря прошлого года. В корпус их фронтового бомбардировщика Су-24М с бортовым номером RF-93798 попала одна из ракет противника. Экипаж принял решение направить горящий самолет в колонну бронетанковой техники Вооруженных сил Украины (ВСУ), остановив наступление противника. Экспертное сообщество сравнило поступок Антонова и Никишина с подвигом легендарного советского летчика Николая Гастелло.