Памятную доску в честь героически погибшего летчика ЧВК «Вагнер» Никишина открыли в подмосковной Балашихе

Памятную доску в честь Героя России, штурмана Су-24М «ЧВК Вагнер» Владимира Никишина открыли в подмосковной Балашихе. О церемонии сообщил Telegram-канал «Георгий строки только о главном».
Церемония прошла днем 27 апреля. На открытии памятной доски присутствовал почетный караул, участники возложили цветы к портрету героя.
Летчик авиакрыла ЧВК «Вагнер», Герой России Владимир Никишин погиб 2 декабря прошлого года под Артемовском (украинское название Бахмут). Его похоронили а Балашихе, на Братском кладбище.
Штурман Никишин и командир Александр Антонов погибли в ходе выполнения боевой задачи 2 декабря прошлого года. В корпус их фронтового бомбардировщика Су-24М с бортовым номером RF-93798 попала одна из ракет противника. Экипаж принял решение направить горящий самолет в колонну бронетанковой техники Вооруженных сил Украины (ВСУ), остановив наступление противника. Экспертное сообщество сравнило поступок Антонова и Никишина с подвигом легендарного советского летчика Николая Гастелло.