Эрдогана могли отравить в интересах США, полагает Марков

Недавнее ухудшение самочувствие президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который почувствовал себя плохо в прямом эфире несколько дней назад, не связано с болезнями сердца – однако турецкий лидер все равно не может принять участие в очных встречах с избирателями накануне президентских выборов, считает политолог, экс-депутат Госдумы РФ Сергей Марков.
«Совсем не в реанимации. Но явно не здоров. Врачи говорят уже не о гриппе, а об инфекции. Это явный намек на возможность отравления Эрдогана его американскими и европейскими врагами», – заявил Марков в Telegram.
27 апреля Эрдоган вместе с Владимиром Путиным принял участие в церемонии передачи ядерного топлива на АЭС «Аккую», но по видеосвязи – президент РФ пожелал коллеге выздоровления и подчеркнул, что «сложно было бы говорить об успехах, если бы не было такого президента, как Эрдоган».
Подробнее о разговоре Путина с Эрдоганом – читайте в нашей статье.