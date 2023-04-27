Эрдогана могли отравить в интересах США, полагает Марков

27 апреля Эрдоган вместе с Владимиром Путиным принял участие в церемонии передачи ядерного топлива на АЭС «Аккую», но по видеосвязи – президент РФ пожелал коллеге выздоровления и подчеркнул, что «сложно было бы говорить об успехах, если бы не было такого президента, как Эрдоган».