Сингапурские власти подняли налог на покупку недвижимости для нерезидентов в два раза

Правительство Сингапура вдвое увеличило налог на покупку недвижимости для нерезидентов страны. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на сингапурский правительственный сайт.
Налог для физических лиц вырос с 30% до 60%, для юридических — с 35% до 65%. Однако в последнюю категорию не входят девелоперы.
Граждане Сингапура будут также вынуждены оплачивать выросшие налоги, но при приобретении второго и более жилья. При покупке второй квартиры сумма пошлины составит 20% вместо предыдущих 17%, при покупке третей — 30% вместо привычных 25%.
Такой налоговый показатель стал самым высоким в мире. Так, жителям Лондона подобный налог обходится в 14,8%, Гонконга — в 29%. Проживающим в Нью-Йорке покупателям недвижимости придется выплатить за нее пошлину в размере 4,3%.