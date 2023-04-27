Жители новых территорий, угрожающие безопасности РФ, будут выдворены– указ Путина

Граждане Украины, проживающие в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях, а также въехавшие в РФ, но не взявшие российское гражданство, могут быть выдворены из страны, если будут создавать угрозу ее национальной безопасности – такая мера предусмотрена указом президента РФ Владимира Путина.