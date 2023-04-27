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Жители новых территорий, угрожающие безопасности РФ, будут выдворены– указ Путина

Региональная политика
Жители новых территорий, угрожающие безопасности РФ, будут выдворены– указ Путина

Граждане Украины, проживающие в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях, а также въехавшие в РФ, но не взявшие российское гражданство, могут быть выдворены из страны, если будут создавать угрозу ее национальной безопасности – такая мера предусмотрена указом президента РФ Владимира Путина.

Согласно документу, иностранцами на присоединенных территориях будут считаться жители, сохранившие прежнее гражданство и не желающие получать российский паспорт. Они смогут обратиться за выдачей вида на жительство.

Таких лиц не будут лишать статуса беженца или временного убежища, а также запрещать им въезд в остальные регионы страны или сокращать срок временного пребывания.

Депортированы могут быть исключительно те иностранцы, которые планируют или финансируют террористическую деятельность или экстремистские преступления.

Ранее Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о создании на новых российских территориях свободной экономической зоны. Подробнее – в нашей статье.

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