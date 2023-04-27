Россия планирует помочь Индонезии в добыче нефти

Индонезийское правительство заинтересовано в сотрудничестве с энергетическими предприятиями России. Такое заявление сделал торгпред России в Индонезии Александр Свинин, сообщает портал OilCapital.ru.
Особенностью осваивания индонезийских углеводородных месторождений является тот факт, что они расположены в труднодоступных местах. Поэтому для реализации такой инициативы необходим релевантный опыт работы с недрами и крупные инвестиции.
Индонезия намерена увеличить объемы добычи черного золота более чем вдвое до 2030 года, поэтому хочет сотрудничать с Россией в этой сфере. К тому же государство ограничено в нефтепродуктах, потому что шесть нефтеперерабатывающих заводов страны обеспечивают только две трети ее внутренних потребностей.