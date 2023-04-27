Россия планирует помочь Индонезии в добыче нефти

Индонезия намерена увеличить объемы добычи черного золота более чем вдвое до 2030 года, поэтому хочет сотрудничать с Россией в этой сфере. К тому же государство ограничено в нефтепродуктах, потому что шесть нефтеперерабатывающих заводов страны обеспечивают только две трети ее внутренних потребностей.