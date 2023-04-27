Сенатор Цеков счел решение Молдавии о запрете георгиевских лент пронацистской акцией

Решение молдавских властей о запрете георгиевских лент является пронацистской акцией. К такому выводу пришел сенатор от Крыма Сергей Цеков.
Политик в беседе с РИА Новости отметил, что Кишинев решил пойти по украинскому пути. Он предположил, что молдавское руководство вскоре может начать оправдывать сторонников нацистской Германии.
«Это антироссийская и пронацистская акция с точки зрения возрождения нацизма в Европе. И сама Молдавия становится на путь возрождения нацизма», — объяснил Цеков.
Ранее председатель молдавского кабмина Дорин Речан сообщил, что 9 Мая граждан республики будут штрафовать за ношение георгиевской ленты.