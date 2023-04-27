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Военные обратились в Смольный с идеей о возведении мемориала бойцам ЧВК «Вагнер» в Петербурге

Общество
Военные обратились в Смольный с идеей о возведении мемориала бойцам ЧВК «Вагнер» в Петербурге

Профсоюз военнослужащих Санкт-Петербурга и Ленинградской области обратился в комитет по градостроительству Северной столицы с предложением установить памятник бойцам ЧВК «Вагнер». Об этом сообщается на странице профсоюза в соцсети «ВКонтакте».

Представители профсоюза отметили, что установка монумента позволит увековечить память о подвигах и отваге «музыкантов», участвующих в специальной военной операции на Украине. Согласно тексту документа, члены профсоюза предлагают установить его на площади Пролетарской диктатуры, расположенной в Центральном районе Санкт-Петербурга.

Военные обратились в Смольный с идеей о возведении мемориала бойцам ЧВК «Вагнер» в Петербурге

Подчеркивается, что профсоюз готов взять на себя оплату всех расходов. В частности организация намерена профинансировать проектирование, изготовление и установку скульптурной композиции.

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