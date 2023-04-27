Военные обратились в Смольный с идеей о возведении мемориала бойцам ЧВК «Вагнер» в Петербурге

Профсоюз военнослужащих Санкт-Петербурга и Ленинградской области обратился в комитет по градостроительству Северной столицы с предложением установить памятник бойцам ЧВК «Вагнер». Об этом сообщается на странице профсоюза в соцсети «ВКонтакте».