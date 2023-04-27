Россия наконец начала отвечать Западу на конфискацию своих активов – Делягин

Указ Владимира Путина об ответных мерах на изъятие российских активов в недружественных странах знаменует ответ РФ на агрессию Запада в экономической сфере. Об этом заявил депутат Госдумы и экономист Михаил Делягин.
Запад замораживает российские активы и готовит «правовую» почву для их конфискации – пока Россия отвечает на это не аналогичными мерами, а переводом западных активов в РФ под государственное управление.
Так, под управление Росимущества накануне передали российский бизнес европейских энергетических компаний Uniper и Fortum. Пока юридически неприкосновенность собственности соблюдается и о полной конфискации речи не идет, но так будет не всегда, уверен парламентарий.
«Я думаю, что ответные меры в части собственности тоже, к сожалению, нам придется совершить. Пока это крайне сдержанный шаг, показывающий, что мы готовы защищать интересы своей страны и бизнеса и в экономической сфере тоже», – заявил Делягин в комментарии «Известиям».
По словам депутата, активы компании «Роснефть» за границей оцениваются более чем в 15 миллиардов евро. А общая сумма российских международных резервов, замороженных США и Евросоюзом, составляет более 300 миллиардов долларов.
Президент РФ предупреждал страны Запада, что национализация активов – «обоюдное оружие», а зайти в таких мерах можно «далеко».
Ранее сообщалось, что Киев потребовал у британской компании Shell выплаты 1 миллиарда долларов после продажи бизнеса в России. Подробнее – в нашей статье.