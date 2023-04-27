Подоляка: контрнаступление ВСУ захлебнется в российской эшелонированной обороне

Кроме того, эксперт добавил, что Россия постоянно укрепляет оборону по всему фронту, а западная техника и беспилотники ВСУ могут не выдержать против эшелонированной обороны российских войск. Подоляка заключил, что провал операции станет почти фатальным для Киева.