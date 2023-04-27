Подоляка: контрнаступление ВСУ захлебнется в российской эшелонированной обороне

Командование ВСУ мечтает об успешном наступлении, однако оборонительные сооружения России сорвут планы Украины. Такое мнение высказал военный блогер Юрий Подоляка.
Он подчеркнул, что отсутствие украинского наступления на фронте не означает, что российские войска должны активизироваться, ведь именно этого ждет противник. По словам блогера, Киев осознает уровень обороны ВС РФ и серьезность ставок при нынешнем раскладе.
«Они понимают, что российское командование на протяжении многих месяцев готовится, технически выросли – не могу называть детали, но я знаю, что на Южном направлении наши войска растут технически буквально каждую неделю, и даже упор на беспилотники-камикадзе может не сработать. Отсюда и нерешительность», — поделился Подоляка.
Кроме того, эксперт добавил, что Россия постоянно укрепляет оборону по всему фронту, а западная техника и беспилотники ВСУ могут не выдержать против эшелонированной обороны российских войск. Подоляка заключил, что провал операции станет почти фатальным для Киева.