Аналитики новостного телевизионного канала NBC News поставили официальный Вашингтон перед неприятным фактом. По их словам, российская сторона воспользовалась увольнением американского журналиста и популярного ведущего Fox News Такера Карлсона, чтобы потроллить Белый дом.
Специально для русскоязычной аудитории «ПолитРоссия» рассказывает, как обозреватели раскрыли «хитроумный план» Москвы по издевательству над Соединенными Штатами.
Известно, что Карлсон не боялся критиковать политику, проводимую нынешним американским правительством. Скорее всего, ведущего уволили из-за того, что он не замалчивает правду, отметили в NBC News.
«Такеру Карлсону не потребовалось много времени, чтобы получить предложение о работе», — рассказали обозреватели о внезапном предложении поработать со стороны российских СМИ.
Ранее аналитик The Economist развеял мечты коллективного Запада «наказать» российского президента Владимира Путина. Он отметил, что глава ядерной державы не может подвергнуться международному правосудию.