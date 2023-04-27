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Турция получила сертификат на доставку ядерного топлива от главы Росатома

Экономика
Турция получила сертификат на доставку ядерного топлива от главы Росатома

Россия и Турция официально оформили доставку ядерного топлива на АЭС «Аккую». Об этом сообщает РИА Новости.

Так, глава Росатома Алексей Лихачев в режиме видеоконференции попросил президента России Владимира Путина о разрешении передать сертификат на доставку топлива на энергоблок №1 турецкому министру энергетики Фатиху Донмезу. Российский лидер выразил свое согласие, и сертификат был передан главе минэнерго Турции.

После передачи документа энергостанция «Аккую» стала ядерным объектом, сделав Турцию еще одним государством с атомной энергетикой.

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