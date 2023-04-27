Политолог Безпалько рассказал о перспективах вхождения в состав ЕС для Украины

Украина требует от Европейского союза обещанного статуса кандидата в члены объединения. Политолог Богдан Безпалько прокомментировал призывы Киева и объяснил причины, по которым его желание будет реализовано не скоро.
Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль ранее отметил, что власти выполнили все условия, выдвинутые ЕС, для получения следующей ступени на пути к членству. По словам эксперта, даже статус кандидата не приблизит киевский режим к заветной цели, поскольку страна находится в состоянии боевых действий.
«Важно помнить, что Евросоюз – это не только политический блок, но и экономический. То есть страна, претендующая на какой-либо статус в ЕС, должна соответствовать определенному ряду условий, одним из которых является отсутствие военных конфликтов», — цитирует Безпалько «ПолитРоссия».
Ранее стало известно, что ЕС в ближайшее время выделит Украине два транша на сумму около 3 миллиардов евро. Об этом сообщает телеканал BFMTV.