Политолог Безпалько рассказал о перспективах вхождения в состав ЕС для Украины

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль ранее отметил, что власти выполнили все условия, выдвинутые ЕС, для получения следующей ступени на пути к членству. По словам эксперта, даже статус кандидата не приблизит киевский режим к заветной цели, поскольку страна находится в состоянии боевых действий.