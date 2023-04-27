Видео уничтожения базы ВСУ в районе Кременной авиабомбой ФАБ появилось в Сети

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщали, что за минувшие сутки российские войска ликвидировали более 400 солдат ВСУ в боестолкновениях на Донецком направлении. Также украинские националисты потеряли на этом участке линии соприкосновения три артиллерийских орудия и восемь бронемашин