Воздушно-космические силы России поразили базу украинских националистов в районе Кременной.
Судя по распространившейся в Сети видеозаписи, снятой беспилотником, ВСУ окопались на территории электроподстанции. Там же, предположительно, находился склад с боеприпасами. На это указывает второй взрыв, последовавший после падения авиабомбы ФАБ.
Ранее в Министерстве обороны РФ сообщали, что за минувшие сутки российские войска ликвидировали более 400 солдат ВСУ в боестолкновениях на Донецком направлении. Также украинские националисты потеряли на этом участке линии соприкосновения три артиллерийских орудия и восемь бронемашин