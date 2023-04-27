С Новым Годом!

Видео уничтожения базы ВСУ в районе Кременной авиабомбой ФАБ появилось в Сети

Армия
Видео уничтожения базы ВСУ в районе Кременной авиабомбой ФАБ появилось в Сети

Воздушно-космические силы России поразили базу украинских националистов в районе Кременной.

Судя по распространившейся в Сети видеозаписи, снятой беспилотником, ВСУ окопались на территории электроподстанции. Там же, предположительно, находился склад с боеприпасами. На это указывает второй взрыв, последовавший после падения авиабомбы ФАБ.

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщали, что за минувшие сутки российские войска ликвидировали более 400 солдат ВСУ в боестолкновениях на Донецком направлении. Также украинские националисты потеряли на этом участке линии соприкосновения три артиллерийских орудия и восемь бронемашин

#вкс рф #видео #всу #спецоперация