Путин утвердил порядок проживания в России людей из новых регионов без гражданства

Президент России Владимир Путин подписал указ, в котором отражены особенности правового положения жителей новых регионов страны, решивших не вступать в российское гражданство.
Согласно тексту документа, иностранцами будут считаться в первую очередь люди, которые жили в новых регионах страны на день их принятия в состав России и заявили о желании сохранить украинское гражданство. Они смогут обратиться за выдачей ВНЖ, однако будут обязаны пройти государственную дактилоскопическую регистрацию.
Документы, составленные не на русском языке, при получении ВНЖ необходимо предоставить с переводом. Причем срок рассмотрения такого заявления не должен превышать 20 рабочих дней, пишет ТАСС.