Путин утвердил порядок проживания в России людей из новых регионов без гражданства

Согласно тексту документа, иностранцами будут считаться в первую очередь люди, которые жили в новых регионах страны на день их принятия в состав России и заявили о желании сохранить украинское гражданство. Они смогут обратиться за выдачей ВНЖ, однако будут обязаны пройти государственную дактилоскопическую регистрацию.