Депутат Шхагошев «отменой России» объяснил решение Молдавии о запрете георгиевских лент

Решение властей Молдавии запретить георгиевские ленты является проявлением политики «отмены России». Таким мнением поделился член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.
Депутат в разговоре с RT прокомментировал заявление главы правительства республики Дорина Речана, что в 9 Мая граждан будут штрафовать за ношение георгиевской ленты.
«Все это работает на "отмену" России, это большой проект», — сказал политик.
Ранее зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко сообщила, что в России стартовала акция «Георгиевская ленточка». К ней будут привлечены более 30 тысяч волонтеров.