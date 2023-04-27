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Депутат Шхагошев «отменой России» объяснил решение Молдавии о запрете георгиевских лент

Политика
Депутат Шхагошев «отменой России» объяснил решение Молдавии о запрете георгиевских лент

Решение властей Молдавии запретить георгиевские ленты является проявлением политики «отмены России». Таким мнением поделился член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.

Депутат в разговоре с RT прокомментировал заявление главы правительства республики Дорина Речана, что в 9 Мая граждан будут штрафовать за ношение георгиевской ленты.

«Все это работает на "отмену" России, это большой проект», — сказал политик.

Ранее зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко сообщила, что в России стартовала акция «Георгиевская ленточка». К ней будут привлечены более 30 тысяч волонтеров.

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